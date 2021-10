Armelle Le Bras-Chopard remporte le Prix Debouzy 2017

Après un appel à participation, le think tank juridique a reçu plus d'une trentaine de candidatures : livres, thèses, articles, revues, bandes dessinées, mais également blogs ont été candidats au prix de l'agitateur d'idées juridiques de l'année.

Après examen des différentes candidatures, le jury a décidé à l'unanimité que le 7e prix Olivier Debouzy serait attribué à l'ouvrage « Les Putains du diable : procès des sorcières et construction de l'État moderne » d'Armelle Le Bras-Chopard.

Gilles August, ami et associé du défunt Olivier Debouzy, a ouvert la cérémonie de remise du prix qui s'est tenue dans la soirée du mardi 13 juin au Cercle de l'Union Interalliée à Paris.

Pour cette septième édition, le jury, présidé par François Sureau (avocat à la Cour et au Conseil d'État) était composé d'éminentes personnalités du droit, de l'université, de l'entreprise et des institutions : Gilles August (avocat à la Cour, August Debouzy), Francis Donnat (secrétaire général du groupe France Télévisions), Isabelle Eid (directrice du knowledge management, marketing, communication et développement, DLA Piper), Didier Kling (commissaire aux comptes et président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France), Julie Klein (professeur de droit à l'université de Rouen), Dominique Lottin (première présidente de la Cour d'appel de Versailles), Jérôme Michel (maître des requêtes au Conseil d'État et lauréat du 6e Prix Olivier Debouzy), Emmanuelle Mignon (avocat, August Debouzy) et Eric Thomas (directeur juridique du groupe Lagardère).

Les années précédentes, le prix avait été remis à Fabrice Defferrard pour "Le droit selon Star Trek" en 2015, et Jérôme Michel pour "L'affaire Martinot ou Prométhée congelé : le juge, la mort et le rêve d'immortalité" en 2016.

A propos du prix Olivier Debouzy

Le prix Olivier Debouzy récompense la publication juridique qui a marqué le monde du droit au cours des 12 derniers mois et apporté une vision originale, décalée ou subversive.

Il a été créé en 2011, en hommage à Olivier Debouzy, associé fondateur du cabinet August & Debouzy, expert en questions stratégiques et ancien membre du Club des juristes, décédé en avril 2010.

Connu pour sa liberté de ton, sa culture et son humour, le personnage d'Olivier Debouzy et son parcours ont inspiré la création de ce prix, dédié à récompenser l'agitateur d'idées juridiques de l'année.