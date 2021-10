Arkello Avocats, nouveau cabinet en droit social et droit de la protection sociale

Parce que les chefs d'entreprises, cadres dirigeants et managers ont un besoin prégnant et croissant d'être accompagnés par un avocat dédié au droit social qui s'adapte à leur vision et leur stratégie pour les conseiller, tout en maîtrisant les arcanes du dialogue social, François Legras a fondé Arkello Avocats. Business partner stratégique de ses clients, par une approche transversale et pluridisciplinaire de leurs enjeux, François Legras est garant d'une parfaite connaissance de leur environnement et des risques (juridiques et économiques) auxquels les dirigeants, mandataires sociaux et les managers doivent faire face.

Fort de sa connaissance des écosytèmes au sein desquels évoluent ses clients, Arkello Avocats élabore des solutions pragmatiques, sécurisées, créatrices de valeur et accompagne leur mise en œuvre avec pédagogie, transparence et efficacité, afin d'assurer la cohésion entre les différentes parties prenantes au sein de l'entreprise.

L'avocat, pour répondre aux besoins actuels des clients, doit être réactif, clair et dynamique. Il doit dispenser des conseils lisibles à ses clients, offrir plusieurs options mais également savoir aider à trancher après s'être imprégné de leur vision. Connaître son client, ses ambitions, ses projets : avoir un projet commun », indique François Legras, fondateur d'Arkello Avocats.

Fort d'une solide expérience bâtie au sein de cabinets de référence en droit social, François Legras conseillera dirigeants, entreprises, et organisations à impacts sociaux, en leur apportant une solution 360° en droit social, tant au niveau individuel que collectif, et protection sociale. Il accompagnera également sa clientèle dans la phase précontentieuse et assurera sa défense devant les juridictions prud'homales, civiles et commerciales. Arkello Avocats souhaite également développer une approche collaborative dans son activité. Le cabinet accompagnera les entreprises au plus proche de leur développement, à la fois dans une optique de conseil, médiation et de contentieux. Inscrit sur le long terme, le savoir-faire du cabinet résulte d'une connaissance approfondie du droit social et des spécificités propres à chacun de ses clients.

Réactifs et disponibles, nous installons une véritable proximité avec nos clients et relation de confiance réciproque. Nous nous imprégnons de leurs préoccupations, de leurs volontés pour bâtir une stratégie durable. Soucieux de déployer les meilleures solutions, nous avons à cœur de les rendre lisibles et adaptées à nos interlocuteurs, tout en assimilant la technicité qui s'y attache. (...) On peut nouer une vraie relation avec ses clients « presque amicale », pour encore mieux déployer les services et stratégie adaptée. », ajoute François Legras.

À propos de Arkello Avocats



Arkello Avocats accompagne les cadres, dirigeants ainsi que l'ensemble des organisations et structures à impact social en droit du travail et droit de la protection sociale. Intégrant une part de stratégie et de pragmatisme dans son approche, le cabinet conçoit des solutions sécurisées, créatrices de valeur et accompagne leur mise en œuvre avec pédagogie, transparence et efficacité, afin d'assurer la cohésion entre les différentes parties prenantes au sein de l'entreprise. La connaissance fine des écosystèmes de ses clients et de leur métier lui permet de comprendre avec précision leurs enjeux sociaux et économiques. Arkello Avocats délivre un conseil qui tient compte des différents équilibres indispensables au monde de l'entreprise, avec cette relation parfois triangulaire entre l'employeur, les représentants du personnel et les salariés. Au-delà de son savoir-faire juridique historique aux côtés des entreprises et d'organisations syndicales lui permettant d'appréhender l'ambivalence des enjeux sociaux et du dialogue social, Arkello Avocats accompagne également des acteurs de la nouvelle économie : secteur de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), entreprises innovantes ou start-up. Arkello Avocats assiste régulièrement à des groupes de réflexions autour des différents enjeux du droit social, qu'il s'agisse des aspects sociologiques, humains mais également économiques.