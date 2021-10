Architecture and the City

Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart produisent une architecture mesurée, exacte dans son insertion, impeccable dans sa facture. Mais ce n'est là qu'une des faces de leur travail. Car ces artefacts parfaitement contrôlés ne sont pas que des objets fonctionnels, rationnels. Ce sont aussi de très efficaces, très précis, très sensibles "capteurs urbains". Ils sont conçus pour provoquer durablement nos émotions, solliciter notre imagination.

Ce livre révèle cette dimension essentielle du travail des deux architectes et son originalité. L'analyse de leurs projets et réalisations montre comment en travaillant à même la discipline de l'architecture, avec ses éléments fondamentaux : plan, coupe, façade...