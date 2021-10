Arcep : Emmanuel Macron désigne Laure de la Raudière à sa présidence

Dans un communiqué du 6 janvier 2021, l'Elysée a indiqué que « Le président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer Mme Laure de La Raudière en qualité de présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) ». La députée de 55 ans devient ainsi la première femme présidente du « gendarme » français des télécoms. Elle succède à Sébastien Soriano, dont le mandat de six ans, non renouvelable, a pris fin le 4 janvier dernier. Le choix du Président de la République ainsi fait, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent désormais confirmer cette nomination.

Portrait

Laure de la Raudière, diplômée de Normal Sup' Télécom Paris, a réalisé plus de dix ans de sa carrière au sein de France Télécom, devenu Orange, à différents postes de direction. Spécialiste des nouvelles technologies, elle a créé sa propre entreprise de conseil en réseaux et, en qualité d'élue politique, durablement engagée depuis 2007, s'est souvent exprimée sur les enjeux liés au numérique, défendant depuis 2009 la neutralité du Net à l'Assemblée nationale. Elle a été élue députée de la troisième circonscription d'Eure-et-Loir en 2007 avant d'être réélue en 2012 puis en 2017. Cette même année, après avoir soutenu la campagne de Bruno Le Maire à la présidentielle, Laure de la Raudière a rejoint le parti centriste Agir, fondé par Franck Riester, actuel ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité. La députée, également membre de la commission des Affaires économiques, qui a participé à la création d'un dixième groupe parlementaire, Agir Ensemble, allié de la majorité, a été rapporteuse de nombreux rapports sur la couverture mobile et numérique en France, et ce encore récemment en 2020.