Aramis conseille Spirit lors de l’acquisition de AM Equity

Le fondateur cédant, Arnaud Romanet-Perroux, reste au capital de la société et en assure la direction.

Upstone, créée en 2015 est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets immobiliers qui a permis le financement de 58 projets immobiliers. Elle a collecté plus de 50 millions d’euros depuis sa création.

L’équipe Aramis qui intervenait sur cette opération rassemblait Alexis Chahid-Nouraï, associé, Bertrand Baheu-Derras, counsel et Gaëtan Le Page, collaborateur, sur les aspects M&A et corporate ; Frédéric Milcamps, associé et Alexandre Kandemir, collaborateur, sur les aspects de droit social ; ainsi que Benjamin May, associé, David Roche, counsel et Benjamin Shriqui, collaborateur, sur les aspects réglementaires. Spirit était également accompagné par le cabinet Arc Paris Avocats (Benoît Salles) pour les due diligence en matière fiscale.

Arnaud Romanet-Perroux était conseillé par Osborne Clarke : David Haccoun, associé, Anne-Laure Laroussinie, counsel et Anaël Hadji, collaborateur, sur les aspects M&A et corporate ; Jérôme Scapoli, associé, sur les aspects de droit social ; Dorothée Chambon, counsel, sur les aspects fiscaux ; Laurène Zaggia, collaborateur, sur les aspects relatifs au droit de la propriété intellectuelle.