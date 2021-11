Aramis conseille Mila pour ses nouvelles levées de fonds

La vocation d’Aramis est de fournir, à travers une plateforme souple, réactive et totalement dédiée à ses clients, une prestation juridique répondant aux plus hauts standards de qualité dans l’ensemble des branches du droit des affaires.

La plateforme a conseillé la société Mila et ses fondateurs à l’occasion de plusieurs levées de fonds successives auprès de Breega et de business angels.

Mila a pour ambition de transformer un marché qui est au centre des préoccupations des Français : l’accès au logement, avec une offre basée sur des services numériques mais également l’éligibilité des locataires à certains logements.

L’équipe Aramis qui intervenait sur ces opérations rassemblait Alexis Chahid-Nouraï, associé, Bertrand Baheu-Derras, counsel et Gaëtan Le Page, collaborateur, sur les aspects M&A et corporate ; Frédéric Milcamps, associé et Alexandre Kandemir, collaborateur, sur les aspects de droit social ; David Roche, counsel, sur les aspects réglementaires (notamment agrément ACPR) ainsi que Benjamin May, associé, et Florent Mattern, collaborateur, sur les aspects IP/IT.