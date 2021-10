Aramis conseille les vendeurs lors de la cession d'Ilex à Inetum

Fondée en 1989 par René Lagrèze et Laurent Gautier, Ilex est un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des identités et accès (IAM). La société propose des solutions actuellement utilisées par plus de 300 clients et 14 millions d'utilisateurs et rassemble plus de 70 collaborateurs répartis sur 3 sites en France.

L'équipe Aramis qui intervenait sur cette opération rassemblait Alexis Chahid-Nouraï, associé, et Aymeric de Mol, Counsel, sur les aspects M&A et corporate ainsi que Frédéric Milcamps, associé, et Oriane Viardot, collaboratrice, sur les aspects de droit social.

Le cabinet Veil Jourde (Benoît Gréteau et Rébecca Renard) est également intervenu aux côtés des vendeurs sur les aspects fiscaux.

Inetum était conseillé par le cabinet d'avocats Cohen Amir-Aslani (Karine Fitau et Kévin Flochlay) sur les aspects M&A et corporate et le cabinet d'avocats Cleary Gottlieb (Pierre-Yves Chabert, Jean-Yves Garaud et Aurèle Delors) sur les aspects de contrôle des investissements étrangers en France.