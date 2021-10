Aramis conseille Laboratoires Lehning dans son acquisition du Laboratoire Lescuyer

Aramis a accompagné Laboratoires Lehning, spécialiste en homéopathie, phytothérapie, soins cosmétiques et compléments alimentaires, à l'occasion de son acquisition du Laboratoire Lescuyer, spécialiste des compléments alimentaires, auprès des fonds Abénex, Ouest Croissance et BPI ainsi que de la famille Lescuyer et de la dirigeante de Laboratoire Lescuyer.

Laboratoires Lehning fabrique l'intégralité de ses médicaments sur ses quatre sites productions, répartis en France et au Brésil, regroupant 330 collaborateurs et réalisant 56 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le Laboratoire Lescuyer formule et produit en France une gamme de plus de 90 compléments alimentaires pour tous types de besoins et tous profils.

Cette acquisition va permettre à Laboratoires Lehning de renforcer sa présence sur le marché des compléments alimentaires, tout en faisant bénéficier Laboratoire Lescuyer de son réseau de distribution pharmaceutique et de son implantation internationale.

Conseils

Pour cette opération, Aramis accompagnait Laboratoires Lehning avec Raphaël Mellerio, Aliénor Harel et Benjamin May et Florent Mattern sur les aspects de propriété intellectuelle, Frédéric Milcamps et Lucie Larsonneur pour le social et Nelson Da Riba sur les aspects fiscaux.

Nabarro & Hinge conseillait également l'acquéreur sur les aspects financement avec Jonathan Nabarro et Marie Santunione.

Les vendeurs étaient conseillés par Dentons, avec Anne-Laure Marcerou, Laura Godard, Guillaume Beraud et Marie Decrette. Stance Avocats, représenté par Gatienne Brault et Maya Steite Masri, conseillait la dirigeante de Laboratoire Lescuyer.

BSP Avocats au Luxembourg, représenté par Pierre-Alexandre Degehet et Florence Bonnière, conseillait la famille Lescuyer.