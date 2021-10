L'entreprise 4 Roues Sous 1 Parapluie était jusqu’alors contrôlée par son fondateur, Florent Dargnies.

L’équipe Aramis qui intervenait sur cette opération rassemblait Alexis Chahid-Nouraï, associé, et Gaëtan Le Page, collaborateur, sur les aspects M&A et corporate, et Nelson Da Riba, associé, et Salomé Saada, collaboratrice, sur les aspects fiscaux.

Le fondateur était conseillé par KPMG (Richard Bulenzi).