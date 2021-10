Aramis conseille Asendia lors de l'acquisition du solde des titres de eShopWorld

Actionnaire majoritaire de eShopWorld depuis 2017, Asendia avait commencé à investir dans cette entreprise en 2013. L'opération s'inscrit dans le souhait d'Asendia (1,8 milliard de chiffre d'affaires) de renforcer son offre digitale pour profiter de l'essor soutenu du e-commerce international.

Avec plus de 500 collaborateurs à travers le monde, eShopWorld est une plateforme de premier plan en matière de e-commerce qui déploie aujourd'hui ses activités dans 200 pays. Des marques au rayonnement international telles que Nike, Max Mara, L.K., Bennett ou Calvin Klein font appel aux solutions globales proposées par eShopWorld pour la commercialisation de leurs produits (notamment présentation des produits et des prix dans la langue et la devise du pays de l'utilisateur, solutions variées pour le paiement, l'expédition et le retour des articles).

Aramis accompagnait Asendia pour cette opération avec Raphaël Mellerio, associé, sur les aspects Corporate, ainsi que Aurélien Condomines, associé, sur les aspects Antitrust.

Eversheds Sutherland Dublin conseillait les vendeurs avec David O'Beirne (associé), Jonathan Ennis et Sophie Dudley.