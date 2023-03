Après 5 ans, le GIE Paris Commerces installe son 1 000ème commerce

Depuis octobre 2017, les trois bailleurs sociaux de la Ville de Paris (Paris Habitat, RIVP et Elogie-Siemp) ont constitué une structure unique chargée de commercialiser leurs locaux sur l’ensemble de Paris : le GIE Paris Commerces. Mis en place pour installer des commerçants et artisans indépendants, et favoriser la diversité et l’animation commerciale, son action est également ouverte aux activités culturelles, médicales, sportives, créatives et aux associations majoritairement de proximité.

12 % des commerces de pieds d’immeubles parisiens

À eux trois, Paris Habitat, la RIVP et Elogie-Siemp possèdent plus de 7 300 locaux, ce qui représente environ 12 % des commerces de pieds d’immeuble de la capitale. Présent dans quasiment tous les arrondissements de Paris, le parc de locaux des bailleurs sociaux l’est principalement du nord au sud via l’est parisien.

Plus de 6 locaux sur 10 parmi les 171 locaux reloués par le GIE Paris Commerces en 2022 l’ont été dans cinq arrondissements : 12e, 13e, 18e, 19e et 20e. Parmi l’ensemble de ces locaux reloués, près de deux tiers d’entre eux accueillent une activité commerciale ou artisanale (boulangeries, fromageries, fleuristes, céramistes...). Environ 250 offres de locaux vacants sont publiées chaque année par le GIE Paris Commerces.

« Après le coup d’arrêt causé par la crise sanitaire, les années 2021 et 2022 ont vu le redémarrage sensible de l’activité et des projets, avec une forte progression des visites de locaux. Un projet sur trois émane d’un créateur d’entreprise. Ce sont des signaux positifs et concrets de la vitalité du commerce parisien », se réjouit Olivia Polski, adjointe à la Maire de Paris, qui indique être de plus en plus sollicitée pour « des projets hybrides qui plaisent aux parisiens comme des librairies-salons de thés, des concept-store de décoration, des espaces de restauration et co-working... Ainsi que pour des commerces innovants ou circulaires comme la première cave sans alcool de France installée à Paris ou une boutique-dressing de location de vêtements.».