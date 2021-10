Apprentissage : une stratégie qui porte ses fruits

Les nouveaux moyens proposés aux jeunes et aux entreprises (plateformes, hotline, points A...) et l'importante campagne de promotion de l'apprentissage réalisée contribuent à un meilleur placement des jeunes en entreprise.

La Bourse de l'alternance, une plateforme et un accompagnement personnalisé

La Bourse de l'alternance permet aux jeunes de déposer en quelques minutes leur CV et aux entreprises leurs offres.

Développé en association avec les acteurs institutionnels et de l'orientation (Direccte, Ordre des experts-comptables, CIDJ, CIO, CFA, collèges, lycées...), le dispositif, simple d'utilisation et multi-supports, a rapidement été relayé sur l'ensemble du territoire.

Pour favoriser le rapprochement entre les jeunes alternants et les entreprises souhaitant recruter, les conseillers de la CCI Paris Ile-de-France ont pris contact avec près de 8 000 entreprises et en ont rencontré plusieurs centaines pour leur expliquer l'intérêt de cette voie de formation et de recrutement et faciliter la conclusion de contrats.

Au total, ce sont près de 4 800 jeunes Franciliens et 2 000 entreprises qui ont déposé leurs CV et offres sur le site et bénéficié de 2 200 mises en relation.

Réseau des Points A, un accueil de proximité

La CCI Paris Ile-de-France a ouvert un Point A (pour Apprentissage) dans chaque CCI départementale et territoriale.

Ce lieu d'accueil physique offre un ensemble de services à tous ceux, entreprise ou jeune, qui choisissent l'alternance : de l'information sur l'alternance jusqu'à l'accompagnement dans la rédaction du contrat en passant par des conseils juridiques, voire l'aide à la recherche d'établissement de formation.

Les Point A sont également les interlocuteurs des acteurs locaux comme les communes, les communautés d'agglomération ou les missions locales.

L'e-apprentissage, pour préparer facilement un contrat d'apprentissage

La CCI Paris Ile-de-France propose aux entreprises accueillantes un outil de saisie en ligne du contrat d'apprentissage sur sa plateforme dématérialisée e-apprentissage.

Elle permet, après réception d'informations, et en quelques clics, d'obtenir un contrat prêt à être signé et enregistré.

Avec ses actions, la CCI Paris Ile-de-France confirme son engagement en faveur de l'apprentissage, une filière de formation porteuse pour les jeunes, les entreprises et l'emploi : en 2017, 84 % des jeunes passés par l'apprentissage dans les écoles de la CCI Paris Ile-de-France ont été placés en entreprise dans les 6 mois qui ont suivi leur remise de diplôme.