Apprentissage : les priorités pour 2019

C'est un fait : les innovations technologiques évoluent à une vitesse exponentielle, ce qui oblige les employés et les employeurs à maintenir leurs compétences à jour afin de toujours rester performants.

En effet, la durée de vie d'une compétence est de dix ans, ce qui signifie que ce que nous avons appris en 2010 est probablement déjà obsolète… Il n'est donc pas surprenant que 65 % des responsables de formation aient déclaré que la création d'un état d'esprit axé sur la croissance de l'apprentissage continu était en tête de leurs priorités en 2019.

Favoriser un état d'esprit de croissance, par opposition à un état d'esprit fixe, aide à garantir l'ouverture des employés au changement et à l'apprentissage continu. Le paysage technologique évolue rapidement et c'est dans ce contexte chargé de changements que la formation aux compétences techniques se révèle être la deuxième priorité (pour 49 %) des responsables interrogés en 2019.

Management et leadership : deux pièces maîtresses

La formation des managers et des dirigeants a toujours été l'une des priorités des responsables de formation. Mais comme les millénials représentent la majorité de la force de travail (et que beaucoup se tournent vers la gestion), ces programmes de formation au leadership vont devoir être réinventés pour se rapprocher davantage de cette nouvelle cible.

Ainsi, les recherches effectuées par Udemy ont montré que les millénials se sentent personnellement touchés par le manque de compétences et quitteraient un emploi où ils ne recevraient aucune formation. Alors que la main-d'œuvre fait face à ce changement de génération, les entreprises devront repenser leurs approches traditionnelles en matière de gestion et de développement des talents. Pour ce faire, un certain nombre de technologies disruptives et de rupture sont sur le point de transformer notre façon de travailler et de vivre.

On peut s'attendre à une augmentation du nombre de véhicules autonomes, de robots et d'agents fonctionnant à l'aide de l'intelligence artificielle, d'analyses augmentées qui nous permettent d'éliminer les biais lors de l'analyse de données et de technologies immersives telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

L'apprentissage au service de l'entreprise

L'une des tendances intéressantes observée par cette enquête est le fait que 44 % des organisations se sont attribuées un score de cinq sur cinq pour leur capacité à mesurer le retour sur investissement des programmes d'apprentissage et de formation.

Dans le même temps, la majorité des entreprises utilisaient des critères tels que la satisfaction à l'égard de la formation et les taux d'achèvement.

Ces mesures sont utiles à mesurer, mais elles ne sont pas directement liées aux résultats commerciaux. En 2019, les responsables de formation s'efforcent de créer un lien clair entre les initiatives d'apprentissage et les résultats opérationnels tels que l'engagement des employés, la productivité et l'assimilation.