Application « Dans-Ma-Rue »

Pour améliorer la qualité de l’espace public et mieux répondre aux attentes des Parisiens, la Ville de Paris a développé un dispositif citoyen de remontée des anomalies constatées. Depuis septembre 2012, l’expérimentation déployée à l’échelle de la ville permet à des agents de la municipalité en charge de la gestion quotidienne de l’espace public (propreté, voirie, espaces verts) de tester ce dispositif d’enregistrement via smartphone et de traitement des anomalies. L’application mobile (qui n’est pas encore directement disponible sur les appstores), un formulaire Internet prochainement et les appels téléphoniques reçus au 3975 permettront d’enregistrer les anomalies. L’utilisateur aura la possibilité de renseigner son adresse e-mail pour recevoir des informations de suivi du traitement de son anomalie.

En fonction du type et de la géolocalisation de l’anomalie, le service gestionnaire le plus proche de celle-ci, recevra l’information, pourra l’analyser et programmer l’intervention la mieux adaptée. Avant le lancement officiel de cette expérimentation innovante à destination de l’ensemble des usagers parisiens en juin prochain, la Mairie de Paris a proposé aux 20 mairies d’arrondissement de mettre à disposition cette application mobile auprès d’un panel de citoyens ou de conseillers de quartier et d’élus d’arrondissement, afin d’étendre le test en cours.