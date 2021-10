Appli : Paris au fil de la Seine

Grâce à 39 points de vue, le long des quais, il est possible de découvrir des œuvres du musée Carnavalet et du Petit Palais, du musée des Beaux-Arts de la Ville de de Paris, de la Maison de Balzac et de celle de Victor Hugo.

A Paris Plages, six cadres signalant ces points de vue sont positionnés le long des quais pour inciter les plagistes à télécharger l’application sur leurs mobiles, à prendre des photos et à les comparer avec les œuvres.

L'application "Paris au Fil de la Seine" est disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.