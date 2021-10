Appli gratuite pour la réforme du droit des contrats

L’appli gratuite pour smartphone et tablette « Baker & McKenzie Réforme Contrats 2016 » est un outil de recherche simple, permettant d’obtenir des résultats clairs indispensables à la compréhension des enjeux et de l’impact de la réforme.

L’interface propose de mettre en concordance les anciens et les nouveaux articles du code civil afin de faciliter la période de transition des prochaines années. Elle propose aussi de contextualiser et d'approfondir les changements apportés par la réforme, et de consulter les sections pertinentes du rapport au président de la République publié le 11 février dernier au Journal officiel.

L’appli sera régulièrement mise à jour et, le cas échéant, augmentée de nouvelles fonctionnalités.