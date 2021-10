Appel pour un numerus clausus en prison

Le programme de la garde des Sceaux pour les prisons françaises "pêche cruellement" par l'absence de mesures "immédiates et concrètes", ont déploré le 9 janvier l'Observatoire international des prisons (OIP), le Syndicat de la magistrature (SM) et le Syndicat des avocats de France (SAF). Ces trois organisations comptent parmi celles qui ont récemment obtenu la condamnation de l'Etat à mener des travaux d'urgence à la prison des Baumettes à Marseille. Tout en se félicitant de la philosophie récemment exposée par la ministre aux Baumettes, les trois organisations ont estimé que "seule une véritable politique réductionniste permettrait de mettre un terme à la surpopulation et de garantir enfin le respect du principe de l'encellulement individuel". L'instauration d'un numerus clausus dans les établissements pénitentiaires, selon la règle « un détenu = une place de prison » quitte à limiter les entrées et favoriser les sorties, est un vieux débat de la politique pénale. Une proposition de loi socialiste soutenant ce projet avait été rejetée en 2010.