Appel de maires européens à leurs gouvernements et à l'UE

Cet appel est signé conjointement par les maires de Paris, Londres, Bruxelles, Lisbonne, Varsovie, Florence et Budapest, a indiqué la mairie à l'AFP. "Nous (...) appelons solennellement nos gouvernements et les institutions européennes à tout mettre en oeuvre, sans délais, pour mobiliser les moyens de production et de distribution nécessaires et disponibles pour mettre à disposition tous les équipements de protection dont nos soignants ont impérativement besoin (masques, lunettes, blouses...), le matériel médical qui manque aux services de réanimation, les médicaments et traitements nécessaires", affirment-ils dans un communiqué. Selon les édiles, "tous les efforts de nos industries et de nos économies doivent être mobilisés en urgence et en priorité à ces objectifs qui permettront de sauver des vies".

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a en outre envoyé un courrier au Premier ministre pour rappeler "la nécessité de la question des masques, des blouses, des charlottes et visières de protection ainsi que la fourniture de respirateurs et tests en nombre suffisant". "Concernant les médicaments, la mairie rappelle que les produits anesthésiques et hypnotiques commencent à manquer dans certains services", indique également la Mairie de Paris.