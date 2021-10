Appel à soutenir nos forces de l'ordre !

Ce climat délétère, alimenté quotidiennement, génère des tensions et une profonde défiance qui conduisent une partie des citoyens à se couper de ceux qui assurent leur sécurité au quotidien.

Il met ces femmes et ces hommes en danger dans l'exercice de leurs missions mais aussi dans leurs vies personnelles. Rappelons-nous du drame de Magnanville en 2016 où les terroristes sont venus assassiner un couple de policiers à leur domicile.

Rappelons-nous aussi des assassinats du policier Xavier Jugelé en 2017 en plein Paris, de Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, en 2015 à Montrouge, des policiers brûlés en 2016 à Viry-Châtillon et du sacrifice d'Arnaud Beltrame en 2018. Rappelons-nous enfin des actes de bravoures de nos forces de l'ordre lors des attentats de 2015.

Face à ces drames, comment accepter que ces femmes et ces hommes ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie, au plus haut sommet de l'État ?

Si aucun abus, aucune dérive, ne doivent être acceptés et si chaque acte de violence non justifié, de discrimination, de racisme doit être sanctionné avec la plus grande fermeté, il n'est pas tolérable que l'on puisse, dans notre pays, jeter l'opprobre sur nos forces de l'ordre qui nous permettent de vivre en sécurité. Il n'est pas tolérable que l'on puisse mettre en danger ces femmes et ces hommes qui accomplissent leur devoir.

En tant que Maire, je proposerai donc à ma commune de délibérer pour affirmer notre soutien indéfectible et notre confiance à nos forces de l'ordre, qu'il s'agisse de la Police Nationale, de la Gendarmerie, des Policiers Municipaux...

Ils sont le bras légitimement armé de la République. J'invite donc tous mes collègues Maires et responsables d'exécutifs locaux à en faire de même. Je suis convaincu que si nous cédons sur les valeurs d'ordre et de sécurité, nous mettons en péril les fondements de notre unité républicaine.