Appel à solutions innovantes : Le Grand Paris de la mobilité

Ce programme, mené avec les collectivités, vise à apporter des réponses innovantes et concrètes aux sujets liés à la mobilité pendant la phase de chantier du Grand Paris Express.

« Nous souhaitons cette fois proposer des innovations concrètes autour de la mobilité en phase du Grand Paris Express. L'enjeu est d'accompagner les Franciliens pendant cette période en faisant émerger des solutions qui les aideront, comme nous l'avons fait avec le premier appel à projet consacré aux commerces et services de proximité », précise Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris.

Le STIF, qui pilote l'ensemble des projets de transport en Île-de-France, souhaite pour sa part encourager les initiatives innovantes permettant une conduite de travaux intelligente qui minimise les impacts pour les Franciliens.

Faciliter la vie des Franciliens

Les principaux objectifs visés par cet appel à projet sont d'enrichir l'information sur les conditions d'accès des quartiers impactés par les chantiers, fluidifier et améliorer les conditions de circulation et de stationnement et réduire le temps de parcours en prenant en compte les impacts des travaux.

Les solutions proposées devront aussi favoriser des logiques d'intermodalité et proposer des moyens alternatifs/intelligents de stationnement ou de déplacement dans les zones de chantiers, réduisant ainsi le transport en voiture.

Les opérations de chantiers et les conditions d'accès aux chantiers pourront, elles aussi, faire l'objet de propositions d'optimisation.

Fin de dépôt des candidatures le 23 juillet

Pour candidater ou obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site