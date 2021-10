Appel à projets solidaires : le département des Hauts-de-Seine lance un dispositif pour les jeunes

Initiatives Jeunes Solidaires est un dispositif soutenant l'engagement de jeunes, d’une durée de 1 à 12 mois. Les projets doivent contribuer à réduire la malnutrition et l’extrême pauvreté.

Les candidats retenus se verront attribuer une aide financière pouvant aller jusqu’à 6 000 € par projet selon les conditions décrites dans le règlement d’attribution de l’aide départementale. L’accompagnement du département tout au long du cycle du projet doit permettre la mise en place d’actions durables, répondant à des besoins locaux définis avec les bénéficiaires et mises en place avec leur concours.



Qui peut participer à l’appel à projets ?

Peut participer toute personne : âgée de 18 à 30 ans ; qui habite, travaille ou étudie dans les Hauts-de-Seine ; et qui prévoit de réaliser un projet de solidarité internationale de 1 à 12 mois.

Quels sont les projets éligibles ?

Le projet proposé doit contribuer à la lutte contre la malnutrition et contre l’extrême pauvreté avoir une durée comprise entre 1 et 12 mois ; être porté par une association dont le siège social est en France ; prévoir des actions de restitution du projet sur le territoire des Hauts-de-Seine. Les conditions de sécurité des participants doivent être assurées. Cette année, une attention particulière sera portée aux projets s’inscrivant dans les objectifs du développement durable.

Quels sont les pays concernés ?

Les projets doivent se dérouler dans des pays à Indice de développement humain (IDH) faible et moyen selon le classement du Programme des Nations Unies pour le Développement (http://hdr.undp.org/fr/statistiques). Une priorité est accordée, sous réserve des conditions de sécurité des participants, aux projets se déroulant dans l’un des cinq pays visés par la politique de coopération internationale départementale : l’Arménie, le Bénin, le Cambodge, Haïti et le Mali.

Quel est le montant de l’aide et comment est-elle versée ?

L’aide financière attribuée par le Département peut atteindre 6 000 € maximum, dans la limite de 50% du budget du projet. L’aide est versée à l’association qui porte le projet dont le siège social est en France en deux fois : > 70% après le vote des subventions par l’Assemblée départementale, > 30% conditionné à la validation, par le Département, des documents de bilan du projet et à la tenue d'actions de restitution sur le territoire des Hauts-de-Seine.

Comment sont sélectionnés les projets ?

Une commission de présélection étudie les projets éligibles et pourra auditionner les jeunes porteurs de projets. Elle soumet les projets pressentis au vote de l’Assemblée départementale qui prend les décisions d’attribution de subventions. Les critères déterminants sont la qualité et la pertinence des projets ; leur réponse aux besoins locaux ; leur appropriation par les bénéficiaires ; leur durabilité ; l’investissement et l’implication des jeunes dans l’élaboration des projets et enfin la nature des actions de restitution menées sur le territoire des Hauts-de-Seine.

Comment participer à l'appel à projets 2013 ?

Le règlement de l’appel à projets 2013 Le dossier de candidature 2013, à remettre le plus tôt possible et au plus tard le 4 mars 2013, est disponible en ligne et vous donne toutes les précisions utiles pour participer à l'appel à projets.