Appel à projets pour la création de jeux vidéo

Elle souhaite ainsi « préserver la diversité de la création, ancrer les productions et les emplois en Île-de-France, soutenir la production des jeunes sociétés de jeu vidéo, favoriser leur visibilité, leur commercialisation et leur rayonnement sur les marchés étrangers, en particulier pour les jeux mobiles ».

Conçue en étroite collaboration avec les professionnels de la filière et avec des institutions telles que le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV), le cluster régional Capital Games et le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), l'aide à la création propose aux sociétés et studios indépendants les plus innovants et les plus dynamiques un soutien à la production.

Les candidatures devront répondre aux critères suivants :

- Le projet de jeu vidéo (on line et off line, sur console, téléphone, mobile, PC, réseaux sociaux) devra contribuer au développement de la création en la matière, ainsi qu'à sa diversité, en se distinguant par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept.

- Le coût global de développement devra être supérieur ou égal à 50 000 euros.

- Au moins 50 % des dépenses de fabrication devront être effectuées sur le territoire francilien.

Date limite de dépôt des candidatures :

7 septembre

Informations et dépôt des dossiers :

www.iledefrance.fr/aides-cinema

Contact candidats :

cinema.audiovisuel@iledefrance.fr

01 53 85 63 62