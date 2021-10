Appel à projets pour accompagnement à la création d'entreprises

Ce programme, centré sur le collectif, a été remanié afin de respecter les consignes sanitaires : il mixe sur le présentiel et l'accompagnement en visio.

Un programme adapté à la crise

L'accompagnement en collectif est maintenant proposé en visio sur Slack à raison d'une demi-journée par semaine. Les participants aux projets peuvent ainsi continuer à échanger sur les points forts de chacun et se soutenir dans leurs démarches.

Les rendez-vous individuels sont maintenus par téléphone et Slack. Ils permettent d'approfondir le projet, analyser et renforcer des compétences, se préparer au pitch et au Comité d'engagement pour ceux dont le projet suivra la suite de La Manufacture : le programme d'incubation.

Une expérience solide dans l'accompagnement à distance

A l'Incubateur Belle de Mai, l'accompagnement à distance se fait depuis de nombreuses années.

Depuis sa création en 1999, l'incubateur accompagne des entrepreneurs sur toute la France depuis le siège social à Marseille. Beaucoup, voire la majorité d'entre eux, ont d'ailleurs profité d'un accompagnement à distance.