Cet appel à projets vise à « permettre à la fois d'accélérer l'identification et le montage de projets, mais aussi de favoriser et d'accompagner les synergies organisationnelles entre différents acteurs régionaux ». Il cible les collectivités territoriales, les établissements publics – tels EPA, EPIC, EPST, EPS… –, les associations et fondations, les entreprises et les acteurs privés et couvre 10 volets thématiques ou transversaux : écologie Industrielle et Territoriale ; aménagement et économie circulaire ; économie de la fonctionnalité ; consommation écoresponsable, alimentation et gaspillage alimentaire ; réemploi, réutilisation et réparation ; gestion et traitement des déchets des entreprises ; gestion et traitement des biodéchets ; gestion et traitement des déchets des ménages ; tarification incitative ; soutien à la planification des déchets en Ile-de-France.

Pour les deux sessions précédentes, 74 candidatures ont été déposées pour un volume d'aide de 10,35 millions d'euros. Les sujets abordés ont principalement été des projets de recyclage, réutilisation et réemploi (25), de biodéchets (16), de consommation durable et lutte contre le gaspillage alimentaire (20) ou d'approches transversales et multithématiques (13).