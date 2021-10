Appel à candidatures pour les Grands Prix de l'Innovation

Les Grands Prix de l’Innovation sont l'un des principaux concours de startups en France avec près de 500 candidatures par an. Pour cette 14e édition, Paris souhaite soutenir le développement d’entreprises innovantes dans des secteurs en forte croissance et encourager les entrepreneurs qui construisent la ville du futur.



Le concours, organisé par Paris&Co, est doté de 84 000 euros de prix et de places dans les incubateurs Paris&Co. Il récompense les jeunes entreprises, au travers de sept catégories : les technologies numériques; eco-innovations; santé; services aux entreprises; services aux particuliers; innovations sociales; et industries numériques créatives et culturelles.



Le jury désignera les lauréats en fonction de deux critères principaux : le caractère innovant du produit ou du service développé, et la capacité à imaginer et à construire la ville de demain.



Les candidatures sont désormais ouvertes. Le dépôt des dossiers s’effectue en ligne, sur la nouvelle plateforme du concours : innovation-paris.com.

Startupers, dépêchez vous car les inscriptions seront closes le 13 juillet à midi.



Les Grands Prix bénéficient d’ores et déjà du soutien de partenaires tels qu'Aéroports de Paris, BDO, la Caisse des Dépôts, Engie, Hello Bank, Humanis, JCDecaux, l’Atelier BNP Paribas Group, le Groupe La Poste, Philips, Sanofi, Total et UP.



La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi 3 décembre à la Cité de la Mode et du Design, et réunira l'ensemble de la communauté de l’innovation et les principaux acteurs de la création d'entreprises.