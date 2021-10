Appel à candidatures pour le 3e Prix Guy Carcassonne

Ce prix créé en 2014 pour rendre hommage à celui qui fut un constitutionnaliste reconnu et un professeur adoré de ses étudiants connaît un vif succès. Il viendra récompenser le jeune auteur (de moins de 40 ans) d’un article inédit de 5000 signes (espaces compris) portant sur une question constitutionnelle, lato sensu, liée à l’actualité française ou étrangère. Cet article doit aider à faire comprendre au plus grand nombre les enjeux juridiques, politiques, sociaux posés par cette question constitutionnelle.

Le lauréat recevra la somme de 1 500 euros et son article sera publié dans le journal Le Monde et sur les sites Internet de la revue Pouvoirs et du Club des juristes.

Le dépôt des candidatures se fait par e-mail jusqu’au 15 décembre à l’adresse prixguycarcassonne@leclubdesjuristes.com.