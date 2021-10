Appel à candidatures pour la création d'un incubateur de technologies à impact social

Jean-François Galloüin, directeur général de Paris Région Innovation Lab et Nicolas Hazard, président du Comptoir de l'Innovation ont récemment signé un contrat de partenariat pour la création de « Social Good Lab », incubateur de technologies à impact social.

Pour aller plus loin sur ce projet, un appel à candidatures est ouvert jusqu’au 30 avril 2013 afin d'identifier les jeunes entreprises sociales technologiquement innovantes qui pourront bénéficier de cet environnement associant les compétences d'une société d’investissement et les conseils dédiés aux entreprises sociales françaises et internationales.

Cette initiative vise à favoriser l’émergence et le développement d’entreprises proposant une solution technologique pour répondre à une problématique sociale ou environnementale. Pour le Comptoir de l'innovation, il s’agit d’une formidable opportunité de développer et renforcer ses liens avec les start-up.

Le Comptoir de l’Innovation s’appuie sur l’expertise du Groupe SOS, leader européen de l'entrepreneuriat social, qui a pour mission de lutter contre toutes formes d’exclusion. A ce titre, il proposera des mentors et experts pour accompagner les entreprises sélectionnées.

De son côté, Paris Région Innovation Lab apporte un ensemble de services (hébergement, salles de réunions, espaces de convivialité, etc.) et de prestations d’appui au développement d’entreprises innovantes (mise en relation avec l'écosystème de l'innovation, accès aux financements publics et privés, opportunités de partenariats avec des grands groupes).

Cet incubateur sera situé dans l’immeuble Paris Innovation Masséna dans le 13ème arrondissement de Paris.

Les entreprises intéressées sont invitées à télécharger le dossier de candidature sur www.parisincubateurs.com/technologies-sociales