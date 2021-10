Appel à candidatures des prochains fleurons de la French Tech

Pour soutenir l'écosystème de l'innovation et aider à créer des fleurons français de rang mondial, le ministère de l'Économie et de la Relance sélectionne chaque année 120 start-ups pour faire partie du programme French Tech Next40/120.

L'objectif de ce programme est ambitieux : s'assurer que les acteurs mondiaux de la technologie de demain, qui créent des emplois et influencent fortement notre vie, soient français. Il vise ainsi, grâce à un soutien de l'État, à accélérer le passage des scale-ups (entreprises en pleine croissance ayant une moyenne de rendement annualisé d'au moins 20 % au cours des 3 dernières années avec au moins 10 salariés en début de période) au statut tant convoité de licorne (start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars) dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée.

En septembre 2020, les 10 licornes françaises recensées par ordre de capitalisations décroissantes selon BFM Business étaient Blablacar, Mirakl, Dataiku, Voodoo, Kyriba, OVHcloud, Doctolib, Meero, ContentSquare et Ivalua.

Sur son compte Twitter, le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique Cédric O, invite les « Startups françaises late-stage », c'est-à-dire ces jeunes pousses bien lancées, les fameuses scale-ups, « à candidater » pour augmenter le nombre de Français dans la grande course mondiale des technologies digitales.

A travers ce programme, l'État a fédéré un réseau de référents:plus de 60 correspondants French Tech -qui opèrent au sein des ministères, établissements publics et organismes de sécurité sociale, et créé un laboratoire où de nouveaux services et de nouvelles approches sont conçus et testés en bêta fermée avec les sociétés membres du French Tech Next40/120, avant de les déployer à l'ensemble de l'écosystème.

Les candidatures pour la promotion 2021 du programme French Tech Next40/120 sont ouvertes jusqu'au 6 décembre prochain. Espérons que la crise économique liée à l'impact de la Covid-19 ne décourage pas les dirigeants des jeunes entreprises innovantes qui peuvent toujours compter sur le soutien de l'État.