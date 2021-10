Appel à candidature pour rejoindre le «Welcome City Lab»

Les startups intéressées pour rejoindre ce nouveau lieu unique sont invitées à adresser leur candidature dès aujourd’hui. L’appel à candidatures s’adresse aux entreprises innovantes de moins de 3 ans développant des produits et services destinés aux secteurs du tourisme, loisirs et événementiel en cours de développement ou ayant déjà finalisé une première offre produit.



Les domaines concernés sont relativement larges : E-tourisme, gamification, visite augmentée, Open Data, Big Data, monétique, mobilité, tourisme d’affaires ou durable et

responsable. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 avril 2013.

Les entrepreneurs à la recherche d’une offre globale en incubation incluant des bureaux privatifs ou des postes de travail en open-space, un accompagnement individuel personnalisé, des animations spécifiques et un financement via Paris Innovation Amorçage, dispositif financier développé par la Ville de Paris et Oseo, sont invités à déposer leur candidature à cette adresse : http://www.parisincubateurs.com/welcomecitylab



La liste des entreprises lauréates sera communiquée en juin 2013. Elles pourront intégrer le site du Welcome City Lab à son ouverture fin 2013 ou, dans un délai plus court, d’autres sites de Paris Incubateurs, selon les places disponibles.

Les entreprises non retenues pourront accéder à un programme d’animations mis en place par le Welcome City Lab à l’intention de l’ensemble des acteurs des secteurs considérés.

Jean-Bernard Bros, adjoint chargé du tourisme et des nouveaux médias souligne l’importance de l’innovation dans le secteur du tourisme pour que Paris conserve son

leadership mondial.