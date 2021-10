Appel à candidature pour le « Welcome City Lab#2 »

Les startups intéressées sont invitées à déposer leur candidature pour intégrer ce lieu offrant un large panel de services : accompagnement, accès à des financements privilégiés, à des espaces de conférence et de co-working, à un important réseau de conseils et de partenaires industriels.

Cet appel à candidatures, clos le 31 janvier prochain, s’adresse aux entreprises innovantes de moins de trois ans, en cours de développement d’une offre ou ayant déjà finalisé une première offre produit/service et ayant validé son adéquation avec le marché, au travers d’une étude préalable ou auprès d’au moins un bêta testeur/client.