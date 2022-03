Appel à candidature les T-Jam

Destiné à favoriser le dynamisme des jeunes actifs sur le territoire montrougien, Les T-JAM récompensent les idées et projets innovants. Ils permettent de remporter une subvention de 1 000 euros, un accompagnement et l'accès à un réseau de professionnels.



Ce concours est ouvert aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises de moins de trois ans ayant un lien fort avec la ville. Les jeunes pousses peuvent candidater jusqu'au 22 avril sur le site de la Ville. Après une pré-sélection, les candidats retenus, présenteront leurs projets, le 5 mai 2022, au cours d'un grand oral face à un jury de professionnels.

Trois trophées et Prix sont décernés à l’issue du processus de sélection et remis lors d'une cérémonie officielle à la mairie de Montrouge, le 17 mai 2022 :

Prix “Valeurs”, Trophée du Rotary et Ville de Montrouge.

Prix “Innovation Entrepreneuriale”, Trophée de la CCI 92 et Ville de Montrouge.

Prix “Entreprendre”, Trophée de l’AEM et Ville de Montrouge.



Pour s'inscrire aux Trophées : www.ville-montrouge.fr/1667-candidatez-pour-l-edition- 2022.htm