Appel à candidature du “Prix des 100 jours EIM-KPMG”

Pour tout dirigeant, les 100 premiers jours constituent une période décisive pour imprimer leur marque, fixer le cap mais aussi générer confiance et adhésion dans une organisation.

Autant d'objectifs qui révèlent les capacités d'un grand leader : sens de l'écoute, force de décision, courage, empathie, cohérence dans l'action et la communication, ou encore capacité à définir et faire respecter les valeurs fondamentales du travail collectif.

C'est pourquoi EIM et KPMG associent pour la 5e année consécutive leur savoir-faire historique dans l'accompagnement de la transformation des entreprises, pour récompenser les dirigeants ayant le mieux réussi leur prise de poste et mis en œuvre rapidement et avec succès les premières mesures de projets de transformation d'envergure, souvent dans des situations à forts enjeux. Les dirigeants d'entreprise de tout secteur et toute taille peuvent déposer leur candidature auprès d'EIM ou de KPMG. Un seul prérequis : être en poste depuis moins de 24 mois.

Parmi les lauréats des éditions précédentes éditions, on trouve Christophe Alaux, président du directoire de Vacalians (catégorie ETI, 2017), Florence Lenne, directrice générale de Catimini (catégorie PME, 2017), Sébastien Chapalain, président de Class'Croute (catégorie PME, 2018) et Christel Bories, directrice générale d'Eramet (catégorie grands groupes, 2018).

Méthodologie de Frédéric Marquette pour détecter l'excellence

Fort de son expérience au service des entreprises pour trouver dans l'urgence des dirigeants d'exception, Frédéric Marquette, associé EIM a, dans son ouvrage Cent jours pour réussir (éditions à contre-courant, 2014), déterminé les sept clés pour réussir une prise de fonction à partir de témoignages recueillis auprès d'une quarantaine de dirigeants de haut niveau.

C'est sur celles-ci que reposent les critères d'évaluation du « Prix des 100 jours EIM-KPMG » :

1 - Prise d'information : immédiate et privilégiant le terrain.

2 - Équipes de direction : décisions rapides mais mesurées.

3 - Plan d'action court terme : précis et jalonné, visant des premières victoires rapides et avec des mesures symboliques.

4 - Dynamisation de l'organisation : projets, suivi et gouvernance.

5 - Focalisation : grands projets structurels différés

6 - Communication : soutenue, directe, simple et cohérente.

7 - Valeurs clés et règles du jeu collectif : définies et respectées.

Après avoir répondu à un questionnaire détaillé sur le contexte de l'entreprise, les démarches et actions mises en place et les résultats obtenus, chaque nominé sera interviewé par les équipes EIM et KPMG avant délibération et vote d'un jury composé de personnalités du monde économique, médiatique, et financier.