Antony : 28e Foire aux fromages et aux vins

Le quartier Saint-Saturnin se métamorphose en temple des saveurs pour accueillir gourmands et gourmets. Au menu de ce week-end, dégustations en tout genre, cours de cuisine, jeux, musiques et danses. Au total, 170 exposants venus de toutes les régions de France et de Suisse convient les visiteurs à une découverte gourmande de leurs spécialités. Près de la moitié sont viticulteurs ou marchands de vins, les autres sont fromagers et producteurs de salaisons, de douceurs… Pour cette 28e édition, la région Nord-Pas-de-Calais est l’invitée d’honneur avec son emblématique maroilles, sa mimolette et boule de Lille.