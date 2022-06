Anticor : Sylvie Goulard dénonce des « allégations calomnieuses »

Sylvie Goulard a été eurodéputée, éphémère ministre des Armées d'Emmanuel Macron en 2017 et est actuellement numéro trois de la Banque de France, depuis 2018.

« Mme Goulard tient à souligner que les allégations d'Anticor sont inexactes et calomnieuses », a déclaré son avocate, Me Laureline Giron. « En 2019, l'Office européen de lutte anti-fraude a exclu tout manquement à ses obligations de membre du Parlement européen et en 2020, le Parquet national financier a classé sans suite pour absence d'infraction au terme d'une enquête approfondie », a-t-elle ajouté. « Mme Goulard se réserve le droit d'exercer toutes actions adéquates à cet égard. »