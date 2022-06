Anthony : la ville met les papas sur le devant de la scène

ll est bien loin le temps où seules les mamans s’occupaient des tâches ménagères et de l’éducation des enfants. Aujourd’hui, les papas revendiquent leur rôle et veulent pouvoir consacrer du temps à leur progéniture. Ce changement ne s’est pas opéré du jour au lendemain. Toute la société s’est organisée à l’image du congé paternité qui est passé à 28 jours au 1er juillet 2021. Cette réforme vise à aider les pères à s’investir dans la parentalité. Comme le souligne Stéphanie Schlienger, maire adjointe chargée de la Petite Enfance, et de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes : « Un an après cette réforme, il m’a semblé opportun que la Ville se saisisse de cette thématique et l’accompagne. C’est ainsi qu’est née La Place du Père, un nouvel évènement d’une semaine qui met à l’honneur les papas à travers des animations et témoignages inspirants. Notre ambition est de favoriser le dialogue en mettant en avant des exemples de paternité active. »

TABLE RONDE

Jeudi 16 juin à 20 h, une table ronde est animée par Pascal Van Hoorne, blogueur, conférencier, fondateur du site histoiresdepapas.com, et auteur de l’ouvrage « Histoire de papas, 13 portraits de papas inspirants ».

« Je me suis personnellement impliqué dans l’allongement de la durée du congé paternité. Je poursuis mon action par des conférences notamment. J’apporte un éclairage en abordant tout ce qui entoure la place du père dans la société. Comment demander ce congé à son employeur ? Comment trouver un équilibre familial ? Les pères ont besoin d’être accompagnés. C’est pourquoi je développe aussi des formations en ligne. »

« J’espère que ces propositions contribuent à changer le regard de la société sur la parentalité en ne le faisant pas porter uniquement sur la mère mais également sur le père. C’est un enjeu d’égalité. Transformer le risque d’employabilité lié à la grossesse enun risque « parentalité » qui concerne les hommes comme les femmes est un moyen de lisser les inégalités salariales. Sans parler des bénéfices immenses pour l’enfant lui-même comme le souligne le Rapport des 1000 premiers jours. Ce sont désormais aussi les hommes à l’image de Pascal Van Hoorne qui défendent ces idées et nous obligent à proposer de nouveaux modèles comme ils obligent les entreprises à s’adapter. » précise Stéphanie Schlienger.

Table ronde avec également : Gilles André, animateur des "Missions XY" à Antony, Stéphanie Schlienger, maire adjointe chargée de la Petite Enfance, de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes et de Pauline Galli, conseillère municipale chargée de la famille.

Médiathèque Anne Fontaine, 20 rue Maurice-Labrousse- Entrée libre

AUTRE TEMPS FORTS

C’est l’heure des histoires et film engagé

Mercredi 15 juin à 10 h 30, des albums valorisant l’image des papas seront lus à des enfants de 4 à 7 ans. Médiathèque Anne Fontaine, 20 rue Maurice- Labrousse - Entrée libre

Lundi 20 juin à 20 h, projection du film : La Méthode Williams.

Ce biopic retrace l’enfance des stars du tennis féminin, Vénus et Serena Williams, à travers le prisme de leur père, Richard Williams (joué par Will Smith). Il les a propulsés sur les courts de tennis dès l’âge de 4 ans, déterminé à faire de ses filles des championnes. Résultat : elles totalisent ensemble 30 titres du Grand Chelem, dont 23 pour Serena.

Cinéma Le Sélect, 10 avenue de la Division Leclerc

Formation aux premiers secours

Le samedi 18 juin de 9 h 17 h, une formation aux premiers secours « spéciale fête des pères » est mise en place. Elle cible les 11-25 ans en présence de leur père.

11 Espace jeunes, 11 bd Pierre-Brossolette

Inscription dans la limite des places disponibles : espace-jeunes@ville-antony.fr

Ateliers divers

Des animations variées seront proposées dans les crèches de la Ville : baby gym enfant-papa, temps de réflexion sur la place des pères dans la société, portes ouvertes.

Crèches municipales du lundi 13 au vendredi 17 juin.