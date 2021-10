Annulé à contrecœur, Paris photo réduit à une offre en ligne

Après l'annulation de la Fiac fin octobre, et alors que d'autres salons pliaient bagage, jugeant le risque trop grand du fait de la crise sanitaire, Paris Photo se montrait résolu à tenir le coup le plus longtemps possible. « Nous avions choisi un format plus petit mais de qualité, n'attendant plus que des galeristes européens, en plus des galeristes français », a expliqué Florence Bourgeois, à propos de cette 24e édition. « Pour que les exposants ne prennent pas de risques, nous avions consenti une réduction de 20 % pour le prix du stand », soupire la présidente de cette foire qui, en 2019, avait réuni plus de 200 exposants – 180 galeries de 30

pays et 31 éditeurs.

De Paris Photo – désormais entièrement en ligne – il ne reste principalement que le programme "Elles X Paris Photo", fruit d'un partenariat avec le ministère de la Culture. Ce dispositif vise à une meilleure visibilité des photographes femmes.