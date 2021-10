Annulation de la nomination irrégulière du DGS de la MGP

Le 15 mai 2018, l'AATF avait saisi le tribunal administratif de Paris afin de contester la nomination du Préfet Paul Mourier au poste de Directeur Général des Services de la MGP. L'association mettait en cause le non-respect des règles de publicité de la vacance du poste qui doivent précéder ce type de nomination. En effet, une publicité préalable à tout recrutement permet de garantir la transparence de la procédure de sélection et offre à tout agent public, dès lors qu'il remplit les conditions de diplômes et de qualifications, de pouvoir défendre sa candidature.

L'AATF a toujours défendu le principe de libre accès aux emplois publics, principe tiré de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et qui participe de la promesse d'égalité des chances dans notre pays. Très attachée au respect des élus locaux, l'AATF avait aussi souhaité, par ce recours, qu'aucune distinction ne soit faite entre collectivités, en fonction de leur taille ou de leur zone géographique. La Métropole du Grand Paris, fût-elle une des plus grandes collectivités de notre pays, est tenue, comme toute autre collectivité sur le territoire, au respect des règles de procédures, qui constituent tout autant des garanties pour les agents qui candidatent que pour les élus qui recrutent.

Le tribunal administratif de Paris vient de donner raison à l'AATF par l'annulation de la nomination du DGS de la Métropole du Grand Paris. Avec cette victoire juridique, l'AATF réitère son attachement au principe d'un recrutement juste et transparent pour toutes les collectivités locales.

À l'avenir, l'AATF continuera à exercer sa mission de vigilance sur les nominations au sein des collectivités locales, dans l'intérêt de tous les agents publics et des élus locaux.