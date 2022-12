Annulation de la liste de fruits et légumes vendus sous emballage plastique

Le Conseil d’État a annulé la liste des fruits et légumes pouvant encore être vendus sous emballage plastique, après la contestation de plusieurs syndicats professionnels. La plus haute instance administrative a jugé que l’État avait outrepassé le mandat qui lui avait été fixé dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. « La liste d’exemption du décret incluait à tort des fruits et légumes ne présentant pas de risque de détérioration lors de leur vente en vrac », a précisé le Conseil d’État.

Le Gouvernement doit redéfinir une nouvelle liste

Pour répondre à la mission que lui a confiée la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le Gouvernement va donc devoir redéfinir une nouvelle liste par décret.