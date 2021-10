Annonces du Président : un cap vers le précipice pour les TPE

« Si l'annonce d'une réouverture des commerces au 28 novembre est une bonne nouvelle, c'est la seule qui puisse être relevée au regard de la dureté du protocole sanitaire exigé en contrepartie. Un protocole qui constitue une entrave(volontaire ?) à une réelle reprise. On se moque de nous. La jauge à 8 m2 double les contraintes précédemment requises pour l'accueil de la clientèle espérée nombreuse en cette période de fêtes de fin d'année. Ce sont encore les grandes surfaces qui vont tirer parti de l'ouverture des rayons « non essentiels ».

Ne devrait-on pas permettre aux petits commerces de bénéficier de quinze jours exclusifs ?



Dans ces circonstances, le SDI souligne l'impérieuse nécessité de définir de toute urgence les modalités de soutien à long terme de l'outil de travail des entreprises de proximité et de leurs fournisseurs, notamment par un prolongement du fonds de solidarité jusqu'à fin juin 2021, un fonds à hauteur de 3.000€ minimum contre les 1.500€ actuels et une compensation au titre des pertes d'exploitation de décembre.



Ces mesures sont nécessaires pour assurer la survie de ces entreprises qui représentent 3 millions de professionnels indépendants, très petites entreprises soient 4 millions de salariés. Ce soir, nous n'y sommes pas ».