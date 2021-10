Annonce du Président Macron : ce qu'attendent les commerçants

« Nos derniers chiffres indiquent que 74 % des dirigeants de TPE expriment une défiance à l'égard des choix économiques opérés par le gouvernement lors de ce deuxième confinement.

L'interdiction de travailler face à la concurrence des grandes surfaces et du e-commerce dans un période cruciale pour le chiffre d'affaires a rendu la situation critique. L'incroyable complexité du fonds de solidarité segmenté en listes, zones géographiques et mois, participe également à la colère des dirigeants de TPE par ailleurs épuisés financièrement et moralement.

Ils attendent en conséquence ce soir des messages extrêmement forts du Président de la République :

Une réouverture dès le 28 novembre (avec ouverture le dimanche jusqu'à fin décembre)

La suppression des charges patronales sur les heures supplémentaires pour décembre

L'absence de prise en compte CA réalisé fin novembre pour le calcul des aides du fonds de solidarité

Un doublement du premier niveau du fonds de solidarité à 3.000€ contre 1.500€

Un plan de survie de court terme : exonération des charges personnelles, exonération de CFE, prise en charge des pertes d'exploitation

Un prolongement des soutiens pour toutes les TPE jusqu'au 30/06/2021



Ces mesures sont nécessaires pour assurer la pérennité de ces entreprises qui représentent 3 millions de professionnels indépendants, TPE et 4 millions de salariés. »