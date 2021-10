Annonce du lauréat “Reconquête urbaine du site Bercy- Charenton”

SNCF Immobilier, la Ville et Semapa ont retenu le projet porté par l'association Yes We Camp, Plateau Urbain, l'association Coup de pousses et Ancoats, pour l'occupation temporaire du site correspondant au secteur Bercy-Charenton.

© Capelli