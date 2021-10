Anne-Lise Lebreton, présidente de la Fnuja

Née à Nantes il y a 35 ans, Parisienne d’exercice, Anne-Lise Lebreton, qui succède à Roland Rodriguez (Grasse) à la tête du syndicat majoritaire des avocats, est la première collaboratrice à accéder depuis très longtemps à cette fonction. Tout un symbole pour une profession fortement féminisée et composée pour moitié d'avocats de moins de 40 ans. Inscrite au Barreau de Paris depuis 2005, titulaire d’un DEA de droit économique et de la communication, elle exerce depuis 2009 au sein de l’équipe de droit des affaires du cabinet DDP Avocats, dans le cadre de son domaine d’activité privilégié, la propriété intellectuelle.

Elle entend enfin inviter ses confrères à être davantage pro-actifs: « La profession est en pleine évolution. Avançons vers la grande profession d'avocat, confiants, sans nous trahir, dans le respect des valeurs et des principes que nous nous transmettons de génération en génération ». Et de conclure: « La profession doit continuer à grandir et l’avocat être partout où il y a du droit ».

C’est le Nancéien Matthieu Dulucq qui a été désigné Premier vice-président, appelé a succéder à Anne-Lise Lebreton à l'issue du prochain congrès de la FNUJA qui se déroulera à Nantes en mai 2015.