Anne Hidalgo veut réduire la place des camions et des 2 roues

"J'étudie l'idée du tram-fret et du RER-fret, par exemple jusqu'aux Halles, qui permettraient de desservir les magasins du cœur de Paris", précise l'élue, qui entend continuer à réduire la circulation automobile à Paris. Concernant les deux roues, Mme Hidalgo veut "travailler avec les associations sur le stationnement" et améliorer la "sécurité routière" des motards. La première adjointe de M. Delanoë veut aussi "continuer à développer la place du vélo" et poursuivre le "développement d'Autolib". Elle se propose pour lutter contre la pollution d'aller "à la reconquête de certaines places et de nouveaux espaces", comme les places de la Bastille et de la Nation. Il faut aussi, selon elle, "reconquérir l'espace de l'héliport (dans le 15e arrondissement dont elle est élue) qui est une anomalie urbaine".