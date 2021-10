Anne Hidalgo veut étendre les zones limitées à 30 km/h

"J'ai une proposition qui est qu'aux alentours de tous les lieux fréquentés par les enfants --les écoles, les crèches, les gymnases, les centres de loisir, les conservatoires-- on roule à 30km/h comme vitesse maximale", a déclaré la première adjointe du maire de Paris, invitée du Grand rendez-vous Europe 1-iTELE-Le Parisien-Aujourd'hui en France. Il s'agit de "lutter contre la pollution parce qu'on émet moins de pollution et de particules quand on roule lentement, et deuxièmement de traiter un autre sujet qui est la sécurité routière", a expliqué Mme Hidalgo. Attaquée sur la politique "anti-voitures" de l'équipe municipale, Anne Hidalgo a souligné qu'il y avait là un enjeu de "santé publique". "La pollution aux particules a diminué de manière très importante à Paris. Il faut faire plus parce qu'il y a des particules fines qui continuent à exister", a-t-elle soutenu.