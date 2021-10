Anne Hidalgo réélue à la présidence de C40 Cities

Depuis sa prise de fonctions en tant que présidente du C40 en décembre 2016, la maire de Paris a été le fer de lance des villes en les incitant à mettre en œuvre des objectifs ambitieux afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 et leur permettant ainsi de mettre en œuvre les Accords de Paris. Par le biais d'événements d'envergure internationale et de programmes innovants visant à améliorer la vie des citoyens et réduire les émissions de gaz polluants, le C40 annonce ses ambitions afin d'assurer un monde à l'abri de toute menace climatique :

- le programme Deadline 2020

- le programme sur la qualité de l'air

- l'initiative “Women4Climate”

- le concours Réinventer les villes.