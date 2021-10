Anne Hidalgo reçoit des élus de Paris pour travailler sur l'Expo universelle 2025

A la suite du vœu de l’exécutif municipal, en faveur d’une candidature parisienne à l’Exposition Universelle de 2025, adopté à l’unanimité lors du Conseil de Paris de novembre, plusieurs élus de Paris et de la Métropole – dont Jean-Christophe Fromantin, Patrick Braouzec, Daniel Guiraud, Jacques J.P. Martin, Patrick Jarry, etc – se sont retrouvés, en marge du Congrès des maires de France, pour un diner informel à l’invitation d’Anne Hidalgo.



Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine et président de l’association ExpoFrance 2025 a présenté les conclusions de la mission parlementaire sur le sujet et les axes de réflexion.



Ce moment d’échange constructif a permis de faire valoir une réelle convergence de vue, quelles que soient les sensibilités politiques, et de définir une méthode de travail efficace pour les prochains mois.



Une réunion des maires des grandes villes prévue en janvier constituera un premier grand rendez-vous pour renforcer la candidature Française, autour des thèmes de l’excellence écologique, de l’innovation technologique, de l’audace architecturale et de la création artistique, qui concernent toute la société française.



C’est au prix de ce rassemblement, qui porte le sceau du dialogue et de l’exigence démocratiques, que la France obtiendra l’organisation de cet évènement international majeur.