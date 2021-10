Anne Hidalgo propose des sites de prise en charge des toxicomanes

« Il est grand temps d'ouvrir les lieux supplémentaires de prise en charge qui permettront de sortir ces personnes de la rue et de leur dépendance », martèle la maire qui a présenté « quatre solutions » aux élus, associations et riverains du Nord-Est parisien. Anne Hidalgo propose notamment « un site adapté pour des accueils jour/nuit et une activité de soin » dans le 20e arrondissement, « opérationnel avant la fin de l'année », deux sites dans le quartier des Grands Boulevards, « dont un opérationnel avant la fin de l'année", et un site pour les femmes toxicomanes dans le 19e arrondissement. L'ouverture de ces sites doit contribuer, selon la maire, à « résoudre durablement la problématique du crack à Paris », symbolisée par le regroupement quotidien de toxicomanes rue Riquet depuis que l'accès aux jardins d'Eole, près de Stalingrad, leur a été interdit fin juin.

Elle réclame depuis plusieurs mois l'ouverture de nouveaux lieux d'accueil des toxicomanes mêlant soins, hébergement et espaces de consommation. L'opposition de droite est, elle, vent debout contre les salles de consommation à moindre risque (SCMR) dites "salles de shoot", un terme réfuté par l'élue socialiste.