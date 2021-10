Anne Hidalgo propose d'étendre la gratuité des transports à tous les voyageurs mineurs

Projet qui devrait ravir plus d'un jeune parisien (et bien des parents), la gratuité du métro, du RER, du bus et du tramway à Paris pour les moins de 18 ans est défendue par Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris.

Après l'engouement, le scepticisme

Vraiment ravir ? Pour certains, la gratuité implique une participation accrue du contribuable, d'autres vont même jusqu'à dire qu'elle ne peut engendrer qu'appauvrissement des ressources et des offres. Jean-Marc Janaillac, l 'ancien dirigeant de la RATP, estime qu'instaurer la gratuité des transports pour les enfants parisiens, quels que soient leurs revenus, est une mesure « absurde, démagogique et négative » et que ce projet devient « antisocial » dès lors qu'il vise des enfants de « cadres supérieurs parisiens ».

Un dossier déjà expertisé

L'idée d'étendre la gratuité des transports aux jeunes n'est pas nouvelle puisque la Maire de Paris avait, dès mars 2018, proposé de l'instaurer pour tous les usagers avant d'abandonner un projet qui aurait coûté 3,3 milliards d'euros à la collectivité pour un impact environnemental trop peu significatif et un risque trop grand de saturation des réseaux.

La présidente de la région, Valérie Pécresse, responsable des transports d'Ile-de-France, s'était également intéressée à ce sujet mais l'étude commandée par Île-de-France Mobilités à ce titre concluait que « la gratuité ne répondrait à aucun des enjeux d'une mobilité durable en Ile-de-France. ».

Les premières avancées en matière de gratuité ont été plus ciblées : depuis septembre 2019, le passe Navigo des enfants parisiens de moins de 11 ans et des moins de 20 ans en situation de handicap est totalement remboursable à condition d'en faire la démarche.

À quelques semaines des élections municipales, Anne Hidalgo rouvre le dossier, avec le soutien des communistes qui se présenteront sur les mêmes listes que la maire sortante dans chaque arrondissement de la capitale. Ces derniers défendent l'idée depuis de nombreuses années. A leur demande, une étude sur la création d'une rocade de métro au sud de la capitale a par ailleurs été lancée.