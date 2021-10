Anne Hidalgo et Arnold Schwarzenegger signent un accord en faveur du Climat

Le 28 avril, le C40 et le R20, deux organisations dirigées respectivement par la Maire de Paris, Anne Hidalgo, et l'ancien gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, ont uni leurs forces en faveur de la protection de l'environnement et de l'application de l'Accord de Paris.



Sous la forme d'un accord de coopération, les villes franciliennes et californiennes ont convenu d'élaborer ensemble des plans d'action pour le climat et de s'entraider dans la mobilisation de financements privés en faveur de projets d'infrastructures « vertes ».



L'une de leurs priorités sera de soutenir la nouvelle génération de femmes qui s'engage dans le monde entier en faveur du Climat. Cela prendra la forme d'un programme de mentorat, qui accompagnera des centaines de jeunes leaders sur tous les continents, qui soutiendra de nouveaux programmes de recherche sur l'impact du dérèglement climatique et l'organisation d'événements ambitieux de sensibilisation du grand public.



Anne Hidalgo a lancé mi-mars l'initiative « Women 4 Climate », portée par le C40. Dans le même temps, le R20 a impulsé un fonds « vert » qui apporte un soutien financier aux entreprises, start-ups et PME environnementales gérées par des femmes. Ces projets complémentaires seront au cœur de la collaboration entre le C40 et R20.



« Le rapport Deadline 2020 du C40 a démontré l'ampleur de la mobilisation qui est nécessaire pour mettre en œuvre dans les faits l'Accord de Paris. Je suis ravie que les 90 métropoles du monde qui composent le réseau C40 et les régions du R20 décident aujourd'hui d'unir leurs forces en ce sens », a salué Anne Hidalgo.



« Arnold Schwarzenegger, avec qui je travaille depuis plusieurs années sur les questions environnementales et qui m'avait apporté son appui en faveur de la reconquête des Rives de Seine, a prouvé lorsqu'il était gouverneur de la Californie que les gouvernements locaux sont en mesure d'agir pour l'environnement. C'est un ami et un soutien précieux dans la lutte contre le dérèglement climatique », a-t-elle par ailleurs souligné.



« Aujourd'hui, nous n'avons pas la certitude que les États respecteront les engagements qu'ils ont pris lors de la signature de l'Accord de Paris. Heureusement, les villes, les régions et le secteur privé redoublent d'efforts et font preuve d'un véritable leadership dans ce domaine. Grâce à des Maires puissants et courageux comme Anne Hidalgo, nous allons agir pour protéger le Climat », a déclaré Arnold Schwarzenegger, président fondateur du R20 et ancien gouverneur de la Californie (2003-2011).

À propos du C40



Le C40 fédère 90 des plus grandes villes du monde, représentant plus de 650 millions de personnes et un quart de l'économie mondiale. Créé et dirigée par les villes, cette organisation se consacre à la lutte contre le dérèglement climatique et à la conduite de politiques urbaines qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et les risques climatiques, tout en améliorant la santé, le bien-être et les opportunités économiques des citoyens.



Le C40 est présidé par Anne Hidalgo, Maire de Paris. Michael R. Bloomberg, ancien Maire de New-York, est président du conseil d'administration. Le C40 bénéficie du soutien financier de trois fonds stratégiques : Bloomberg Philanthropies, Children's Investment Fund Foundation (CIFF) et Realdania.



À propos du R20



Le R20 est une organisation à but non lucratif fondée en 2010 par l'ancien gouverneur Arnold Schwarzenegger et d'autres leaders mondiaux, en coopération avec les Nations Unies. La présidente actuelle du R20 est Michèle Sabban qui préside l'Assemblée des régions d'Europe.



Cette organisation fédère et est dirigée par des gouvernements régionaux, qui s'emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des projets locaux alliant des avantages économiques, sanitaires et environnementaux, notamment en réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Leur ambition est aussi de soutenir la création d'emplois « vert ».