Anne Hidalgo en opération séduction Porte de la Chapelle

L'édile de la capitale et ses collaborateurs ont pu y rappeler leur priorité : en faire un quartier plus apaisé, plus vert et plus attractif. Au fil des rencontres, Anne Hidalgo a ainsi pu discuter des problématiques de ce territoire en pleine mutation et expliqué que la municipalité travaille sur cette transformation via la création de nouveaux quartiers et la rénovation de l'espace public en donnant plus de place aux mobilités douces, aux piétons et la végétation, avec notamment le parc Chapelle Charbon.

« Acteurs importants de la vie locale, nos commerçants participent à la vitalité des quartiers en favorisant le lien social et permettant à chacune et chacun de mieux vivre dans le quartier », a commenté sur Twitter Eric Lejoindre, le maire du 18ᵉ arrondissement de Paris depuis 2014.

Il a aussi souligné que les projets politiques de rénovation du quartier de la Porte de la Chapelle sont importants et à la hauteur des engagements de la Marie pour ce territoire « pour une ville, durable, inclusive et innovante, où chacune et chacun à sa place et se sent bien ».